Сборная Татарстана c Большуновым и Степановой победила в смешанной эстафете на ЧР

Победу в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске, одержала первая сборная Татарстана. В её составе выступали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Им удалось показать время 58 минут 58 секунд.

Серебро завоевал коллектив «Ленинградская область-1», в который вошли Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров. До финиша они добрались на 1 минуту и 60 секунд позже победителей. Бронзовыми призёрами стали спортсмены «Тюменской области-1» Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев, проигравшие лидерам гонки ровно две минуты.

Борьба за награды национального первенства продлится вплоть до первого весеннего праздника: чемпионат завершится 8 марта.

Ранее стало известно, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов неожиданно для себя сыграл в волейбол на снегу в Южно-Сахалинске. Как признался лыжник, он заметил строителей из Кореи, возводящих городские объекты, и те пригласили его составить компанию. Спортсмен согласился и даже успел провести несколько партий, после чего к ним присоединились и другие желающие.