Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 12:25

Сборная Татарстана c Большуновым и Степановой победила в смешанной эстафете на ЧР

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Победу в смешанной эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске, одержала первая сборная Татарстана. В её составе выступали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Им удалось показать время 58 минут 58 секунд.

Серебро завоевал коллектив «Ленинградская область-1», в который вошли Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров. До финиша они добрались на 1 минуту и 60 секунд позже победителей. Бронзовыми призёрами стали спортсмены «Тюменской области-1» Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев, проигравшие лидерам гонки ровно две минуты.

Борьба за награды национального первенства продлится вплоть до первого весеннего праздника: чемпионат завершится 8 марта.

CAS признал дискриминацией отстранение лыжников из России от стартов FIS
CAS признал дискриминацией отстранение лыжников из России от стартов FIS

Ранее стало известно, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов неожиданно для себя сыграл в волейбол на снегу в Южно-Сахалинске. Как признался лыжник, он заметил строителей из Кореи, возводящих городские объекты, и те пригласили его составить компанию. Спортсмен согласился и даже успел провести несколько партий, после чего к ним присоединились и другие желающие.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar