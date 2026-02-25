Олимпийский чемпион Большунов сыграл в волейбол на снегу с корейскими строителями

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов поделился с журналистами необычной историей, произошедшей с ним в Южно-Сахалинске, где проходит чемпионат России. По словам спортсмена, он сыграл в волейбол на снегу со строителями из Кореи, которые работают на возведении объектов в городе.

«Играл в волейбол не с детьми, а с корейцами, которые здесь строят. Я видел, что парень сидит на вышке, там была натянута сетка, и я подумал, что туда нельзя проходить. Он предложил сыграть, я спросил: «Во что, в волейбол?» Он достал мяч. Сыграл партейку, потом народ стал подтягиваться, сыграли ещё», — сказал Большунов.

Кроме того, лыжник стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем на 10 км. Он преодолел дистанцию за 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев (отставание 14,4 секунды), третьим финишировал Иван Горбунов (+30,5).

29-летний Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион (все победы одержаны на Играх-2022 в Пекине), а также четырёхкратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпиад. Кроме того, он владеет титулом чемпиона мира и является шестикратным серебряным призёром мировых первенств. В его активе также две победы в общем зачёте Кубка мира и два выигранных «Тур де Ски».

Напомним, что до Олимпийских игр Большунова не допустили даже в нейтральном статусе. При этом, спортсмену не удалось добиться от Спортивного арбитражного суда (CAS) чёткого ответа о причинах отказа.