«А я приехал в первый день»: Коростелёву не досталось ни одного презерватива на Олимпиаде
Лыжник Коростелёв: Бесплатные презервативы на Олимпиаде разобрали в первый день
Савелий Коростелёв. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что не смог найти ни одного бесплатного презерватива уже в первый день пребывания на Олимпиаде-2026 в Италии. Организаторы предоставляли их всем спортсменам в отелях в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Презервативы были разобраны иностранными атлетами в первые дни состязаний, и их запасы закончились.
«Ни одного не заметил. Когда пришёл спросить, уже закончились. А я приехал в первый день», — цитирует Коростелёва телеграм-канал Mash на спорте.
Напомним, 22-летний Коростелёв выступал на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Он стал четвёртым в скиатлоне и пятым в масс-старте на 50 километров. В апреле Коростелёв показал в соцсетях видео отдыха с Дарьей Непряевой на Мальдивах. Пара отдыхала после Олимпийских Игр.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.