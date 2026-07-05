Аномальная жара унесла жизни 25 человек в США

Аномальная жара на юге США привела к гибели 25 человек и сорвала празднование Дня независимости 4 июля. Об этом сообщил телеканал NBC.

Местами температура воздуха поднималась выше 38 градусов. По данным американских властей, рекордная жара предположительно стала причиной смертей на юге страны, Среднем Западе и Восточном побережье.

Больше всего жертв оказалось в штате Нью-Джерси — там умерли 22 человека в возрасте от 30 до 80 лет. Ещё трое погибли в Иллинойсе, Миссисипи и Массачусетсе.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне из-за аномальной жары отменили ежегодный парад ко Дню независимости США. Шествие должно было начаться утром 4 июля, но помешало пекло: в округе Колумбия воздух мог прогреться до 45 градусов. Решение приняли после консультаций с Национальной парковой службой и городскими властями.