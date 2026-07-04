В США из-за жары и штормов без электричества остались сотни тысяч людей

В США массовые отключения электроэнергии затронули почти 845 тысяч потребителей на фоне сильной жары и неблагоприятных погодных условий. Больше всего пострадал штат Мичиган. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.

Перебои с электроснабжением зафиксированы в нескольких штатах. В Мичигане без света остались около 385,5 тыс. потребителей, в Нью-Джерси — 179 тыс., в Пенсильвании — 66,6 тыс., в Иллинойсе — 54 тыс., в Огайо — 46 тыс., в Висконсине — 21 тыс. Также отключения затронули Нью-Йорк (16,2 тыс.) и Теннесси (10,3 тыс.).

Как пишет The New York Times, сильные ветры стали одной из причин массовых аварий на электросетях на территории от Айовы до Нью-Йорка. В сочетании с экстремальной жарой перебои с электричеством создают дополнительную нагрузку на системы жизнеобеспечения и могут представлять угрозу для здоровья населения.

Ранее в США эксперты предупредили, что экстремальная жара может повлиять на проведение крупных массовых мероприятий, включая матчи чемпионата мира по футболу и празднование 250-летия независимости страны. Причиной погодной аномалии стал устойчивый «тепловой купол», который удерживает горячий воздух над значительной частью территории страны.