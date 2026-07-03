Ответственность за массовую гибель европейцев во время аномальной жары лежит на руководстве стран Евросоюза. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, ослепляющая ненависть к России вынудила Брюссель ввести груду санкций, которые бумерангом ударили по собственному населению. Самым ярким примером стал подрыв «Северного потока», произведённый с молчаливого согласия западных столиц. Отказ от дешёвого трубопроводного газа напрямую сказался на выработке электроэнергии, что в условиях пекла обернулось катастрофой.

В эфире радио «Комсомольская правда» Онищенко отметил и провал системы здравоохранения. Медицинская помощь в Европе преимущественно частная, а редкие государственные и благотворительные клиники доступны далеко не всем. Лечение стоит огромных денег, которых у людей сейчас попросту нет — многие лишились работы и не в состоянии оплатить даже элементарную помощь. В итоге, по его мнению, европейцы становятся жертвами решений собственных правительств.

Напомним, министр здравоохранения Франции Стефани Рист сообщила, что за неделю с 22 по 28 июня из-за аномальной жары в стране скончались порядка 2025 человек. Она не исключила, что окончательное число жертв может вырасти. Особенно заметный рост смертности зафиксирован среди людей старше 45 лет.