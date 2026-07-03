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3 июля, 13:02

В Париже начали разливать апероль прямо в храме из-за экстремальной жары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EricBery

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EricBery

В одном из храмов Парижа из-за аномальной жары прихожанам наливают алкоголь со льдом «в качестве утешения». Видео выложил протоиерей Алексей Уминский в соцсетях. Решением церковного суда он был лишён сана в РПЦ в 2024 году, после чего перешёл в клир Константинопольского Патриархата. Сейчас он числится клириком в храме Знамения Божьей Матери в столице Франции.

Священник в Париже рассказал, что его алтарники дали прихожанам апероль от жары. Видео © Соцсети священника АлексеяУминского

«Наши алтарники придумали, как бороться с жарой и спасти людей от душного храма. Алтарники человеколюбивые придумали вместо запивки подавать прихожанам «Апероль спритц». Заморозили бутылки, сделали лёд, и сегодня наши прихожане принимали в качестве утешения после Причастия этот чудесный напиток», — пояснил он.

В Сети разгорелись споры — записал клирик данное видео о раздаче апероля в храме в шутку или действительно самовольно нарушил церковные регламенты. Пользователи обратили внимание, что алтарник на видео предстаёт в «мирской одежде» и буквально покатывается со смеху. Сам Уминский с серьёзным лицом рассказывает, как апероль спасает прихожан от жары с «Божьего позволения».

Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары
Французы устраивают драки за кондиционеры в гипермаркетах из-за рекордной жары

Напомним, ранее в Париже временно запретили употребление алкоголя в общественных местах на фоне аномальной жары. Столбики термометров достигли отметки в 40 градусов. Власти переживают, что больницы переполнены пациентами, у которых резко ухудшилось самочувствие из-за жаркой погоды. При этом распитие алкогольных коктейлей в уличных кафе лишь усугубляет ситуацию, предупредили туристов медики.

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Татьяна Миссуми
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