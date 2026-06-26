В Париже запретили пить алкоголь на улице из-за жары и загруженных больниц

В Париже временно запретят употребление алкоголя в общественных местах на фоне аномальной жары. Об этом сообщает The Guardian. Ограничения вступят в силу в пятницу, 26 июня, в полдень и будут действовать на период, пока сохраняется высокая нагрузка на медицинские учреждения.

По данным властей, больницы французской столицы оказались на пределе возможностей из-за увеличившегося числа обращений, связанных с последствиями жары. Начальник полиции Парижа Патрис Фор заявил, что система здравоохранения достигла «точки насыщения» и меры необходимы для снижения риска новых госпитализаций.

Также вводится запрет на продажу алкоголя навынос, чтобы ограничить потребление спиртного в условиях экстремальных температур.

Ранее сообщалось, что знаменитый парижский Лувр будет закрываться раньше обычного из-за аномальной жары, которая накрыла Францию. Старинное здание плохо приспособлено к нынешним климатическим условиям. В отдельных залах столбик термометра поднимается так сильно, что обеспечить нормальное самочувствие гостям и работникам становится невозможно.