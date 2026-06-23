Лувр в Париже сократил часы работы из-за аномальной жары

Знаменитый парижский Лувр будет закрываться раньше обычного из-за аномальной жары, которая накрыла Францию. Об этом рассказала пресс-служба музея.

Согласно заявлению, из-за жары и тяжёлой обстановки для людей музей идёт на изменение графика. Начиная со среды (24 июня) и до субботы (27 июня 2026 года) Лувр будет работать до 16:00 по местному времени.

Там пояснили, что старинное здание плохо приспособлено к нынешним климатическим условиям. В отдельных залах столбик термометра поднимается так сильно, что обеспечить нормальное самочувствие гостям и работникам становится невозможно. Самая высокая температура отмечается под вечер — как раз тогда, когда наплыв посетителей наибольший.

В пресс-службе добавили, что персонал старается следить за температурой в разных частях музея и открывать либо закрывать помещения по мере её изменения. По словам представителей учреждения, расписание и принимаемые меры будут корректировать дальше, ориентируясь на погоду.

Ранее сообщалось, что во Франции из-за жары всего за двое суток погибли 18 человек. В нескольких регионах воздух прогревался выше 40 градусов. Среди жертв оказались двое маленьких детей, которые потеряли сознание в запертой машине, а ещё трое пожилых людей умерли от теплового удара.