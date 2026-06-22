Июньский зной бьёт рекорды: Западная Европа задыхается от 44-градусного пекла

Западная Европа переживает мощнейшую волну жары, которая может побить многолетние температурные рекорды. Франция оказалась в эпицентре: 49 департаментов объявлены на красном уровне опасности, 35 млн человек призваны к предельной осторожности. Синоптики прогнозируют, что в Бордо воздух прогреется до 43°C, в Лиможе — до 41°C, а в Париже — до 39°C, и жара будет нарастать до конца недели. Ночные температуры также бьют рекорды, пишет The Guardian. —

Последствия уже ощутимы: в Жиронде смерть трёх пожилых людей (от 80 до 95 лет) связана с аномальной жарой, а спасатели зафиксировали десять случаев утопления, в том числе подростка. Более 800 школ закрыты, ещё почти 1800 изменили расписание занятий. Парижские электрички ходят с перебоями — каждый десятый поезд отменён. Музыкальный фестиваль Fête de la Musique всё же состоялся, но с ограничениями и переносами.

Испания объявила первую в этом году волну жары: местами ожидается 44°C, а публичный просмотр матча сборной отменён. В Германии финал теннисного турнира в Берлине прерван из-за гроз, хотя в столице уже за 30°C. В Бельгии, где температура перевалила за 30°C, отменяют поезда, чтобы избежать аварий. Великобритания также готовится к 38-градусной жаре — это выше июньского рекорда 1976 года (35,6°C).

Учёные подчёркивают: подобные волны жары, раньше типичные для середины лета, теперь учащаются, становятся более интенсивными и продолжительными, а также смещаются на начало и конец сезона

Ранее парижский Лувр предупредил посетителей о возможном временном закрытии части залов из-за аномальной жары. В музее пояснили, что такие меры могут потребоваться для защиты произведений искусства и поддержания условий их сохранности в период экстремально высоких температур.