Лувр допустил закрытие ряда залов из-за жары под 40 градусов

Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном временном закрытии части залов из-за аномальной жары. Об этом говорится в заявлении музея в соцсети X. В музее пояснили, что такие меры могут потребоваться для защиты произведений искусства и поддержания условий их сохранности в период экстремально высоких температур.

На днях метеослужба Франции ввела оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны. Синоптики предупреждают, что температура местами может достигать 40 градусов, что усиливает нагрузку на инфраструктуру, включая музеи и другие учреждения. В Лувре подчеркнули, что решение о закрытии отдельных залов будет приниматься по мере развития ситуации с погодными условиями.

Ранее также сообщалось, что Чемпионат мира 2026 года может стать одним из самых жарких в истории турнира. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике, а часть городов-хозяев уже находится в зоне повышенного риска из-за жары. По оценке World Weather Attribution, примерно четверть из 104 игр может пройти в условиях, при которых возрастает риск теплового стресса.