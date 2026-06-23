Двое маленьких детей найдены мёртвыми в авто из-за аномальной жары во Франции
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Во французском городе Карпентрас двое маленьких детей погибли в семейном автомобиле, который стоял на солнцепёке в сильную жару. Об этом сообщило издание Le Parisien.
Трагедия случилась в понедельник, 22 июня. Малышей двух и четырёх лет обнаружила мать на парковке рядом с домом их бабушки. Машина всё это время находилась под прямыми солнечными лучами. По предварительным данным, дети сами закрылись в салоне и не сумели открыть двери. Подоспевшие спасатели старались вернуть их к жизни, но спасти не удалось. Помощь медиков потребовалась и матери погибших.
По факту случившегося правоохранители начали проверку. Тела детей отправили на экспертизу, которая должна установить, что именно стало причиной их гибели. В прокуратуре Карпентраса заявили, что главной версией пока считают воздействие сильного зноя. В тот день воздух в городе прогрелся почти до 39 градусов, а в тени температура держалась выше 32.
Ранее сообщалось, что во Франции за два дня жертвами аномальной жары стали 18 человек. В нескольких регионах температура поднималась выше 40 градусов. Ещё 13 человек утонули в местах, не предназначенных для купания
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