Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 23:11

«Уснула»: Жительница Подмосковья, оставившая ребёнка на жаре, оправдалась перед следователями

Оставившая младенца на жаре в Котельниках женщина заявила, что уснула

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Обложка © Telegram / СК Подмосковья

Жительница подмосковных Котельников, которая оставила младенца на жаре, дала показания следователям. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, женщина оправдалась тем, что уснула.

Допрос жительницы Подмосковья, которая оставила ребёнка на жаре. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Фигурантка дела об оставлении ребёнка в опасности рассказала, что вышла на прогулку вместе с мужем. По её словам, супруги встретили знакомых, а младенец всё это время находился рядом в коляске. Отвечая на вопрос о том, почему ребёнок продолжал плакать, подозреваемая заявила, что уснула возле карьера.

После произошедшего семью поставили на учёт в органах профилактики, возбуждено уголовное дело об оставлении ребёнка в опасности. Следственные действия по делу продолжаются.

Россиянке, чей ребёнок погиб от теплового удара в машине, предъявили обвинение
Россиянке, чей ребёнок погиб от теплового удара в машине, предъявили обвинение

Напомним, в Котельниках двухмесячный ребёнок оказался в больнице после длительного пребывания под палящим солнцем. Прохожие заметили детскую коляску, оставленную без присмотра на открытом участке, и обратились в экстренные службы. Приехавшие медики осмотрели ребёнка и приняли решение о госпитализации. У младенца диагностировали тепловой удар, его состояние оценивается как средней тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar