Россиянке, чей ребёнок погиб от теплового удара в машине, предъявили обвинение

Жительнице Новокузнецка, чей ребёнок скончался после теплового удара в закрытом автомобиле, предъявили обвинение. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Женщине вменяют совершение сразу двух преступлений. Речь идёт об оставлении в опасности, а также о причинении смерти по неосторожности.

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, трагический инцидент случился в городе Таштаголе. Мать приехала с ребёнком из Новокузнецка, после чего оставила его в салоне автомобиля, заблокировала двери и отлучилась по своим делам. Её отсутствие растянулось примерно на три часа. Когда женщина наконец вернулась к машине, мальчик находился уже без сознания. Бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшего в реанимационное отделение. Врачи предприняли все возможные попытки стабилизировать состояние маленького пациента, однако полученный тепловой удар оказался несовместимым с жизнью. Спасти ребёнка медики не смогли.