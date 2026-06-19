Три часа на жаре в закрытой машине: В Кузбассе семилетний мальчик впал в кому

В городе Таштагол Кемеровской области семилетний мальчик впал в кому после теплового удара, который он получил в закрытой машине — мать оставила его одного, заблокировала двери и ушла по своим делам.





Мама и сын приехали в Таштагол из Новокузнецка на авто, женщина оставила ребёнка одного и ушла на три часа. Когда она вернулась, нашла сына без сознания и вызвала скорую. Сейчас мальчик в реанимации.

Как уточняет ГУ МВД России по Кемеровской области, на женщину завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности», родительнице грозит год лишения свободы.

Тепловой удар часто начинается незаметно: появляются слабость, вялость, тяжесть в голове, головокружение и ухудшение самочувствия. Life.ru рассказывает, какие признаки указывают на опасный перегрев организма и когда нужно срочно принимать меры.