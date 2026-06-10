Онемение, слабость, проблемы со зрением: Когда ещё в жару нужно срочно вызывать скорую

Москва продолжает плавиться под летним солнцем. Температура уже несколько дней держится около +29 градусов, а синоптики не спешат радовать жителей столицы похолоданием. Многие воспринимают такую погоду как долгожданное лето, но врачи смотрят на ситуацию иначе. Именно в периоды затяжной жары больницы фиксируют рост обращений с сердечно-сосудистыми проблемами, обезвоживанием, тепловыми ударами и обострением хронических заболеваний.

Особенно тяжело приходится пожилым людям, гипертоникам, людям с лишним весом, диабетом и заболеваниями сердца. Но опасные состояния могут развиться и у совершенно здорового человека. Многие списывают тревожные симптомы на усталость, духоту или недосып, стараются потерпеть, полежать дома или выпить воды. Иногда такое ожидание действительно помогает. А иногда отнимает драгоценное время. О симптомах теплового удара мы уже рассказывали отдельно. Сейчас разберём признаки, при которых нельзя надеяться, что всё пройдёт само собой. В некоторых случаях счёт может идти на минуты.

Если онемела рука, нога или перекосило лицо

Что делать, если в жару онемела рука, нога или перекосило лицо. Фото © «Шедеврум»

Один из самых опасных симптомов во время жары связан вовсе не с перегревом, а с нарушением мозгового кровообращения. Если у человека внезапно онемела половина лица, перестала нормально двигаться рука или нога, появилась слабость в одной стороне тела, речь стала невнятной или спутанной, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Жара создаёт дополнительную нагрузку на сосуды. Из-за обезвоживания кровь становится гуще, повышается риск образования тромбов. Именно поэтому в жаркие периоды врачи часто фиксируют увеличение числа инсультов.

Пока едет скорая, человека нужно уложить в прохладном помещении, обеспечить доступ свежего воздуха и не пытаться заставлять его ходить или выполнять физические действия.

Если резко ухудшилось зрение

Когда вызывать скорую, если из-за жары вдруг ухудшилось зрение. Фото © «Шедеврум»

Мушки перед глазами, двоение, выпадение части изображения, внезапная размытость или ощущение, будто перед глазами появилась пелена, могут быть признаками серьёзных сосудистых нарушений. Иногда причина действительно оказывается относительно безобидной, например обезвоживание или резкое падение давления. Но такие симптомы также могут сопровождать инсульт, гипертонический криз или нарушения кровоснабжения сетчатки глаза.

Если проблемы со зрением появились внезапно и не проходят в течение нескольких минут, откладывать обращение за медицинской помощью нельзя. До приезда врачей лучше присесть или лечь в прохладном месте и избегать яркого света.

Если стало трудно дышать

Жара в Москве +30: при каких симптомах нужно как можно скорее вызывать скорую помощь. Фото © «Шедеврум»

В жаркую погоду сердце работает буквально на износ. Организм пытается охлаждаться, сосуды расширяются, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если внезапно появилась сильная одышка, ощущение нехватки воздуха, чувство сдавливания в груди или невозможность сделать полноценный вдох, необходима срочная оценка состояния врачами.

Подобные симптомы могут возникать при сердечной недостаточности, тромбоэмболии лёгочной артерии, тяжёлых нарушениях ритма сердца и других опасных состояниях. До приезда скорой важно прекратить любую физическую нагрузку, перейти в прохладное помещение, расстегнуть стесняющую одежду и постараться сохранять спокойствие.

Если появилась сильная боль в груди

Сильная боль в груди в жару? Почему это опасный симптом и что делать. Фото © «Шедеврум»

Многие уверены, что инфаркт всегда сопровождается нестерпимой болью. На практике всё может выглядеть гораздо менее драматично. Иногда человек чувствует только жжение, тяжесть, давление или дискомфорт за грудиной. Особенно настораживать должна боль, которая отдаёт в плечо, руку, шею, челюсть или спину. Часто она сопровождается холодным потом, слабостью, тошнотой и ощущением тревоги.

В жару риск сердечных приступов увеличивается из-за дополнительной нагрузки на сердце и сосуды. Поэтому любую необычную боль в груди лучше воспринимать серьёзно. До приезда медиков человеку нужно обеспечить покой и доступ свежего воздуха.

Если началась сильная спутанность сознания

Нужно ли вызывать скорую, если в жару появилась сильная спутанность сознания. Фото © «Шедеврум»

Жара способна серьёзно влиять на работу мозга. Однако если человек перестаёт узнавать близких, не понимает, где находится, отвечает невпопад, выглядит заторможенным или начинает вести себя необычно, это уже не просто перегрев. Подобные симптомы могут возникать при тяжёлом обезвоживании, инсульте, критическом снижении уровня сахара в крови или других опасных состояниях.

Особенно тревожным сигналом считается потеря сознания даже на короткое время. В ожидании врачей человека нужно уложить на бок, следить за дыханием и не оставлять одного.

Если возникли судороги

В жару возникли судороги? О чём это говорит и что делать до приезда врачей? Фото © «Шедеврум»

Судороги во время жары требуют обязательной медицинской оценки. Иногда они возникают из-за серьёзной потери жидкости и электролитов, но также могут сопровождать тяжёлые нарушения работы мозга и нервной системы. Особенно опасны судороги, сопровождающиеся потерей сознания или нарушением дыхания. Главное правило в такой ситуации — не пытаться удерживать человека силой и не вкладывать ему в рот посторонние предметы. Нужно убрать опасные предметы вокруг и дождаться приезда скорой помощи.

Даже если речь идёт не о классическом тепловом ударе, температура тела выше 39–40 градусов на фоне жары является серьёзным поводом для беспокойства. Особенно если одновременно наблюдаются головокружение, спутанность сознания, рвота, учащённый пульс или потеря ориентации. Такое состояние может быстро привести к поражению внутренних органов и требует срочной медицинской помощи. До приезда врачей человека необходимо переместить в прохладное место, снять лишнюю одежду и по возможности охлаждать тело прохладными компрессами.

Главная ошибка в жару — убеждать себя, что плохое самочувствие связано только с погодой и скоро пройдёт. Да, головная боль, слабость и сонливость действительно часто оказываются следствием перегрева. Но иногда за этими симптомами скрываются инсульт, инфаркт, тяжёлое обезвоживание или другие опасные состояния.

Если появляются онемение, проблемы с речью или зрением, сильная одышка, боль в груди, потеря сознания, судороги или спутанность сознания, ждать улучшения нельзя. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы избежать тяжёлых последствий. В период затяжной жары осторожность никогда не бывает лишней. А ранее Life.ru рассказывал, какие устройства чаще всего становятся причиной пожаров летом.