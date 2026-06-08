Кардиолог назвал неочевидные признаки теплового удара и объяснил, как помочь человеку в жару

В Москве до среды продлили оранжевый уровень опасности из-за жары: температура может подняться до +31 градуса. В городе перегрев переносится тяжелее из-за раскалённого асфальта и духоты в транспорте. Тепловой удар часто начинается незаметно: появляются слабость, вялость, тяжесть в голове, головокружение и ухудшение самочувствия. Life.ru рассказывает, какие признаки указывают на опасный перегрев организма и когда нужно срочно принимать меры.

Тепловой удар и солнечный удар: почему это не одно и то же

Тепловой удар в жару: главные симптомы и первая помощь. Фото © ChatGPT

Многие по привычке называют любое плохое самочувствие на жаре солнечным ударом, но это неточно. Солнечный удар связан с прямым воздействием солнца на голову. Тепловой удар шире: он может случиться и в душном автобусе, и в офисе без кондиционера, и дома, если помещение перегрелось.

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин объясняет, что при тепловом ударе тело теряет способность нормально отдавать лишнее тепло. «Тепловой удар — это такое состояние, при котором отвод тепла от организма становится невозможным, и мы перегреваемся. Его нельзя путать с солнечным ударом, это разные вещи. При тепловом ударе человек испытывает вначале слабость и заторможенность», — говорит врач.

Первый тревожный сигнал: слабость, которая накатывает волной

Самый опасный момент в жару: человек продолжает идти, работать или стоять в очереди, хотя тело уже просит остановиться. Слабость при перегреве не похожа на обычную усталость после тяжёлого дня. Она приходит резко, делает движения вязкими, а мысли медленными.

Это состояние можно сравнить с перегретым компьютером: сначала система перегревается, затем начинает «тормозить», а при дальнейшем ухудшении ситуации может полностью отключиться. Именно поэтому одними из первых признаков теплового удара становятся дискомфорт, заторможенность и нарастающая слабость.

Какие симптомы говорят, что дело становится серьёзным

Тепловой удар в жару: первые признаки перегрева организма у взрослого человека. Фото © ChatGPT

После слабости могут появиться шум или звон в ушах, головокружение, тяжесть в руках, ощущение ватных ног. Человеку становится трудно идти ровно, поднимать руки и фокусироваться на разговоре. Это уже не «перетерплю пять минут», а повод срочно уйти в прохладное место. По словам Кондрахина, дальше состояние может быстро ухудшаться.

Сначала становится тяжело ходить, затем двигать и поднимать руки, усиливаются слабость, головокружение и звон в ушах. Если к этим признакам добавились сильное сердцебиение, спутанность сознания, резкая сонливость, тошнота, рвота или обморок, шутки закончились. Здесь уже нужно звать на помощь. При потере сознания человека нельзя отпаивать насильно: вода может попасть не туда, а ситуация станет хуже.

Что делать сразу: тень, прохлада и вода маленькими глотками

Как рассказывает нам врач, первая задача простая: как можно быстрее убрать человека из жары. Подойдёт любое прохладное место — помещение с кондиционером, тень, подъезд, магазин или метро. Важно прекратить воздействие высокой температуры и дать организму возможность начать охлаждаться. Затем стоит снять или расстегнуть лишнюю одежду, ослабить воротник, ремень и другие стесняющие элементы. Если есть возможность, человека лучше уложить или усадить в спокойном месте, где нет духоты и прямых солнечных лучей.

С водой тоже не нужно спешить. Большая бутылка, выпитая залпом, не поможет быстрее восстановиться и может усилить тошноту или ухудшить самочувствие. «Срочно нужно идти в прохладное помещение, в тенёк, и начинать пить воду. Ни в коем случае нельзя выпивать всю бутылку разом, пить нужно маленькими глотками. Стакан воды (200 мл) следует выпивать в течение 8–12 минут, медленно», — советует врач. Дополнительно можно охлаждать тело влажным прохладным полотенцем, прикладывая его к шее, плечам, подмышкам и икрам.

Когда вызывать скорую и почему нельзя геройствовать

Когда нужно вызывать скорую при тепловом ударе: советы врача. Фото © ChatGPT

Если человек теряет сознание, не понимает, где находится, не может нормально говорить, жалуется на сильное сердцебиение или становится слишком горячим на ощупь, нужно вызывать скорую. Здесь не время спорить, «само пройдёт» или «дома отлежусь». Тепловой удар может ударить по сердцу, мозгу и почкам.

Пока помощь едет, пострадавшего лучше не оставлять одного. Его нужно держать в прохладе, следить за дыханием, охлаждать кожу влажной тканью. Если человек в сознании, воду дают маленькими глотками. Если без сознания, питьё запрещено. При ухудшении состояния лучше снова звонить в экстренные службы и выполнять инструкции диспетчера.

Как не довести себя до теплового удара

Как защититься от теплового удара в городе. Фото © ChatGPT

В жару организм надо не испытывать, а обслуживать, как старый кондиционер в июне. Одежда должна быть лёгкой, свободной и светлой. На улицу лучше выходить утром или вечером, а в самые жаркие часы не спорить с погодой. Особенно осторожными стоит быть пожилым людям, детям и тем, у кого есть болезни сердца.

Пить воду нужно до того, как появилась сильная жажда. Кондрахин напоминает, что в жару важно делать это регулярно и небольшими порциями. «Теплового удара можно избежать, если правильно пить воду: из расчёта 30–40 миллиграммов на килограмм массы тела, маленькими глоточками. Холодной водой напоить себя нельзя», — отмечает врач.

Жара не требует паники, но требует дисциплины. Вода в сумке, головной убор, тень вместо открытой стороны улицы и паузы в прохладном месте могут показаться мелочами, пока не станет плохо. Тепловой удар редко приходит без предупреждений: тело сначала стучит тихо, потом громче, а затем просто выключает свет. Поэтому главный летний навык прост: заметили слабость, головокружение и шум в ушах, не проверяйте себя на прочность. Уходите в прохладу, пейте воду медленно и зовите на помощь, если состояние ухудшается. А если хотите подготовиться к другим летним неприятностям, Life.ru уже рассказывал, что нужно делать, если получили солнечный ожог в городе.