Эти ошибки только усугубят состояние: Что нужно делать, если получили солнечный ожог в городе

Летом город легко превращается в большую горячую плиту. И получить солнечный ожог легче, чем вы думаете. Достаточно пройтись до метро, посидеть в летнем кафе, застрять на остановке, провести час в парке или съездить на дачу без головного убора. Life.ru разобрался, почему солнечный ожог можно получить прямо в городе, как понять, что кожа уже пострадала, и что делать, чтобы не превратить хороший день в вечер с красным лицом и больными плечами.

Город не спасает от солнца

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Самая опасная ошибка звучит невинно: «Я же не на пляже». На деле солнцу всё равно, где вы стоите: у моря, у подъезда, на остановке или возле офисного центра. Ультрафиолет доходит до кожи и в городе. Асфальт, светлые стены, стекло, вода в фонтанах и открытые площади добавляют отражённый свет. Человек вроде просто идёт по делам, а кожа уже получает свою порцию удара.

Город обманывает ещё и тем, что ожог часто не чувствуется сразу. Жара говорит телу: «мне душно», а ультрафиолет работает тихо. Можно идти под лёгким ветром, радоваться облакам и думать, что всё под контролем. А вечером кожа внезапно краснеет, горит и болезненно реагирует даже на душ. Пляжный зонт не понадобился: город сам всё организовал.

Почему можно обгореть по дороге на работу

Солнечный ожог начинается не тогда, когда человек лёг загорать. Он начинается, когда кожа получила слишком много ультрафиолета без защиты. Особенно быстро это происходит в часы, когда солнце стоит высоко. В это окно обычная дорога по делам может стать мини-отпуском для ожога: лицо, шея, руки, плечи и уши страдают первыми.

Типичные городские ловушки выглядят буднично. Открытая остановка без навеса. Очередь у киоска. Длинная прогулка по набережной. Летняя веранда. Дорога на самокате. Окно в машине. Всё вроде не страшно, но кожа не читает ваши планы на день. Ей всё равно, что вы «только на полчаса». Если защиты нет, счётчик ультрафиолета уже включился.

Что делать при солнечном ожоге

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Солнечный ожог не надо героически терпеть. Чем быстрее вы уберёте кожу от солнца и начнёте охлаждение, тем меньше шанс, что вечер превратится в маленький домашний лазарет. Главное: действовать спокойно и не устраивать коже народную самодеятельность. Сразу уйдите с солнца. Лучше в помещение, а не просто под дерево. Тень помогает, но при сильном ожоге надёжнее полностью прекратить контакт с солнцем.

Лучше в помещение, а не просто под дерево. Тень помогает, но при сильном ожоге надёжнее полностью прекратить контакт с солнцем. Охладите кожу. Подойдёт прохладный душ, ванна или чистое влажное полотенце. Вода должна быть прохладной, не ледяной.

Подойдёт прохладный душ, ванна или чистое влажное полотенце. Вода должна быть прохладной, не ледяной. Пейте больше воды. После ожога организму нужна жидкость, потому что кожа теряет влагу быстрее обычного.

После ожога организму нужна жидкость, потому что кожа теряет влагу быстрее обычного. Нанесите лёгкое увлажняющее средство. Лучше выбирать средства без спирта и сильных отдушек. Хорошо, если в составе есть алоэ или компоненты для восстановления кожи.

Лучше выбирать средства без спирта и сильных отдушек. Хорошо, если в составе есть алоэ или компоненты для восстановления кожи. Оставьте волдыри в покое. Если они появились, не прокалывайте их. Волдырь защищает повреждённую кожу от инфекции.

Если они появились, не прокалывайте их. Волдырь защищает повреждённую кожу от инфекции. Наденьте свободную одежду. Тесная ткань будет тереть кожу и усиливать боль.

Тесная ткань будет тереть кожу и усиливать боль. Следите за самочувствием. Слабость, озноб, температура, тошнота, сильная боль или крупные волдыри: повод не играть в стойкого героя и обратиться к врачу.

Чего нельзя делать при солнечном ожоге

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Вот здесь начинаются самые опасные домашние советы. Сметана, масло, спирт и прочие «проверенные методы» часто звучат убедительно, потому что их кто-то где-то когда-то использовал. Но кожа после ожога не просит кулинарный эксперимент. Ей нужны прохлада, вода и покой. Не мажьте ожог сметаной. Жирная плёнка может мешать коже отдавать тепло, а пользы от такого метода меньше, чем разговоров вокруг него.

Жирная плёнка может мешать коже отдавать тепло, а пользы от такого метода меньше, чем разговоров вокруг него. Не используйте масло. Масло не охлаждает ожог и может усилить неприятные ощущения.

Масло не охлаждает ожог и может усилить неприятные ощущения. Не протирайте кожу спиртом. Он сушит, раздражает и может сделать боль сильнее.

Он сушит, раздражает и может сделать боль сильнее. Не прикладывайте лёд напрямую. Это не ускорит восстановление, зато может добавить коже новый стресс.

Это не ускорит восстановление, зато может добавить коже новый стресс. Не трите кожу мочалкой. Даже если очень хочется «смыть жар», механическое раздражение только ухудшит ситуацию.

Даже если очень хочется «смыть жар», механическое раздражение только ухудшит ситуацию. Не сдирайте шелушение. Кожа обновляется сама. Если помогать ей ногтями, можно получить ранки.

Кожа обновляется сама. Если помогать ей ногтями, можно получить ранки. Не возвращайтесь на солнце. Пока ожог не прошёл, повторное воздействие ультрафиолета может добить кожу окончательно.

Пока ожог не прошёл, повторное воздействие ультрафиолета может добить кожу окончательно. Не игнорируйте тревожные признаки. Температура, сильный отёк, гной, растущая боль, головокружение или спутанность требуют врача.

Как защититься от солнца в городе

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Городская защита от солнца не должна выглядеть как сборы в экспедицию через пустыню. Тут важна не драма, а привычка. Проверить прогноз, намазать открытые участки кожи, взять очки, выбрать тень. Пять минут утром могут спасти вечер от красного носа и плеч, которые больно задеть даже ремнём сумки. Смотрите УФ-индекс. Если он 3 и выше, защита уже нужна. Даже если на улице не кажется жарко.

Если он 3 и выше, защита уже нужна. Даже если на улице не кажется жарко. Используйте солнцезащитный крем. Для города подойдёт средство широкого спектра с фактором защиты 30 и выше.

Для города подойдёт средство широкого спектра с фактором защиты 30 и выше. Наносите крем заранее. Не в момент, когда вы уже стоите под солнцем, а до выхода из дома.

Не в момент, когда вы уже стоите под солнцем, а до выхода из дома. Обновляйте защиту. Особенно если вы потеете, долго гуляете или проводите день на улице.

Особенно если вы потеете, долго гуляете или проводите день на улице. Закрывайте уязвимые зоны. Нос, уши, шея, губы, кисти рук и пробор на голове сгорают особенно быстро.

Нос, уши, шея, губы, кисти рук и пробор на голове сгорают особенно быстро. Носите головной убор. Панама, кепка или шляпа лучше, чем вечер с горячей макушкой.

Панама, кепка или шляпа лучше, чем вечер с горячей макушкой. Выбирайте тень. В середине дня лучше идти по теневой стороне улицы и не сидеть на открытой веранде часами.

В середине дня лучше идти по теневой стороне улицы и не сидеть на открытой веранде часами. Надевайте очки с защитой от ультрафиолета. Глаза тоже страдают от солнца, хотя об этом часто вспоминают последними.

Глаза тоже страдают от солнца, хотя об этом часто вспоминают последними. Одевайтесь умнее. Лёгкая закрытая одежда часто защищает лучше, чем надежда «я быстро».

Лёгкая закрытая одежда часто защищает лучше, чем надежда «я быстро». Не доверяйте облакам. Пасмурность снижает ощущение жары, но не отменяет ультрафиолет полностью.

Солнечный ожог кажется мелочью только до тех пор, пока кожа не начинает гореть даже от прикосновения футболки. Городская жизнь не отменяет ультрафиолет: он достаёт нас по дороге на работу, в парке, на даче, у воды и даже в пасмурный день. Поэтому правило простое: проверяйте УФ-индекс, закрывайте кожу, используйте защитный крем и не геройствуйте в полдень. А если вы уже готовитесь к лету и хотите понимать, каких погодных сюрпризов ждать, Life.ru уже рассказал, каким будет июнь 2026 года в России и где возможны жара, ливни и температурные качели.