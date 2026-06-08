Россиян предупредили о смертельном недуге, который маскируется под обычную усталость

Опухоли мозга требуют максимально точной диагностики, предупредил кандидат медицинских наук, онколог-хирург Руслан Басанов. По его словам, болезнь долго маскируется под усталость или мигрень. Среди симптомов — головные боли, тошнота, нарушение координации, ухудшение памяти или зрения.

Тактика лечения зависит от типа, размера и расположения опухоли. Безопасный очаг удаляют хирургически, после чего подключают лучевую терапию для уничтожения остаточных клеток. Ядерная медицина помогает оценить распространённость процесса и ответ на лечение, а при агрессивных опухолях применяют химиотерапию или таргетные препараты, отметил собеседник РИАМО.