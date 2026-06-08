Россиян предупредили о смертельном недуге, который маскируется под обычную усталость
Врач Басанов: Опухоль мозга может долго скрываться под привычной усталостью
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Опухоли мозга требуют максимально точной диагностики, предупредил кандидат медицинских наук, онколог-хирург Руслан Басанов. По его словам, болезнь долго маскируется под усталость или мигрень. Среди симптомов — головные боли, тошнота, нарушение координации, ухудшение памяти или зрения.
Тактика лечения зависит от типа, размера и расположения опухоли. Безопасный очаг удаляют хирургически, после чего подключают лучевую терапию для уничтожения остаточных клеток. Ядерная медицина помогает оценить распространённость процесса и ответ на лечение, а при агрессивных опухолях применяют химиотерапию или таргетные препараты, отметил собеседник РИАМО.
Ранее доктор Мясников назвал два вида рака, который не берёт ранняя диагностика. Тем временем российские учёные разработали инновационные методы лечения опухоли мозга.
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