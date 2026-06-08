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8 июня, 12:20

Россиян предупредили о смертельном недуге, который маскируется под обычную усталость

Врач Басанов: Опухоль мозга может долго скрываться под привычной усталостью

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Опухоли мозга требуют максимально точной диагностики, предупредил кандидат медицинских наук, онколог-хирург Руслан Басанов. По его словам, болезнь долго маскируется под усталость или мигрень. Среди симптомов — головные боли, тошнота, нарушение координации, ухудшение памяти или зрения.

Тактика лечения зависит от типа, размера и расположения опухоли. Безопасный очаг удаляют хирургически, после чего подключают лучевую терапию для уничтожения остаточных клеток. Ядерная медицина помогает оценить распространённость процесса и ответ на лечение, а при агрессивных опухолях применяют химиотерапию или таргетные препараты, отметил собеседник РИАМО.

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Ранее доктор Мясников назвал два вида рака, который не берёт ранняя диагностика. Тем временем российские учёные разработали инновационные методы лечения опухоли мозга.

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Борис Эльфанд
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