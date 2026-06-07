Постулат иммунологии рушится: Учёные открыли неизвестный механизм борьбы иммунитета с раком

Учёные из Медицинского колледжа Бейлора и Онкологического центра Роджела при Мичиганском университете нашли новый, ранее неизвестный способ, которым иммунитет борется с раковыми клетками. Это открытие ставит под сомнение один из базовых постулатов иммунологии и в будущем может помочь создавать новые методы лечения онкологии и осложнений после трансплантации костного мозга. Результаты опубликованы в журнале Nature Immunology.

Иммунная система распознаёт опасные клетки с помощью молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC). Десятилетиями считалось, что MHC I работают в паре с CD8+ Т-лимфоцитами («киллерами»), а MHC II — с CD4+ Т-лимфоцитами («хелперами»). Однако новое исследование под руководством Павана Редди показывает, что на деле всё сложнее.

Учёные обнаружили неожиданную связь между MHC I и CD4+ Т-клетками. Многие опухоли снижают экспрессию MHC I, чтобы скрыться от «киллеров», но это делает их уязвимыми для атак CD4+ лимфоцитов, которые запускают особую форму гибели клеток — ферроптоз (накопление железа и окислительное повреждение). Пытаясь спрятаться от одной ветви иммунитета, рак случайно открывается другой.

Тот же механизм обнаружен при реакции «трансплантат против хозяина» — опасном осложнении после пересадки костного мозга. Учёные считают, что открытие особенно важно для борьбы с опухолями, уже избегающими «киллеров». В будущем это позволит разработать терапии, активирующие CD4+ Т-клетки и усиливающие ферроптоз.

О новом экспериментальном препарате ранее рассказывали западные издания. Средство показало высокую эффективность против рака, который не поддаётся другим видам терапии: у некоторых пациентов опухоли исчезали уже через несколько недель после инъекции.