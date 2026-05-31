The Guardian: Новая вакцина уничтожила опухоли у пациентов с резистентным раком

Экспериментальный препарат показал впечатляющие результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями, которые не поддавались другим видам терапии. Как пишет британская газета The Guardian, у части пациентов опухоли полностью исчезли в течение нескольких недель после введения вакцины.

Средство воздействует на рак сразу тремя способами: блокирует рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) и протоонкоген MET. В исследовании участвовали 102 пациента с раком головы и шеи из 11 стран — у 43 из них опухоли уменьшились или полностью исчезли (28 со значительным уменьшением и 15 с полным исчезновением). Аналогичные результаты были получены и у больных раком лёгких.

«Это беспрецедентно сильный ответ у пациентов, чьё заболевание стало резистентным как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. Это группа пациентов, для которых варианты лечения крайне ограничены, поэтому видеть такую выраженную пользу — весьма примечательно», — заявил профессор биологической терапии рака в Институте онкологических исследований в Лондоне Кевин Харрингтон.

Пациенты, получавшие вакцину, прожили в среднем 12,5 месяца, несмотря на крайне неблагоприятный прогноз. Препарат был одобрен в США в мае 2021 года, а в ЕС — в декабре того же года. Харрингтон назвал достигнутый уровень ремиссии «значительным шагом вперёд».

Ранее российские врачи приступили к вакцинации онкобольных по новой методике — первые пять пациентов уже получили персонализированный пептидный препарат «Онкопепт» от колоректального рака (злокачественной опухоли толстой и прямой кишки) и начали лечение, а в ближайшее время терапию ожидают ещё 35 пациентов. Первые результаты эффективности станут известны в ближайшие месяцы, и в случае успеха российская разработка может стать мировым прорывом, сравнимым с вакциной от рака лёгкого.