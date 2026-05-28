Детская смертность от рака в России снизилась на 5%

Детская смертность от онкологических заболеваний в России с 2022 года снизилась более чем на 5%. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава выступил на торжественном открытии юбилейного Российского национального конгресса по детской гематологии, онкологии и иммунологии «35 лет вместе».

«Неуклонно снижается детская смертность от онкологических заболеваний с 2022 года, она снизилась более чем на 5%, это очень хорошие результаты для столь тяжёлых заболеваний», — сказал Мурашко.

Министр отметил, что такая динамика особенно важна для направлений, связанных с лечением тяжёлых диагнозов у детей.

Ранее в Минздраве предупредили, что рак предстательной железы начали всё чаще выявлять у мужчин более молодого возраста. По словам специалиста, медики фиксируют постепенное «омоложение» заболевания. В связи с этим вопрос ранней диагностики становится всё более важным.