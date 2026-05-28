Россиянкам напомнили ежегодные анализы, предотвращающие рак шейки матки

В Международный день защиты женского здоровья врач-акушер-гинеколог, хирург Центра инновационной медицины Кристина Кондрашкина рассказала Life.ru, какие обследования важно проходить ежегодно и почему профилактический осмотр может спасти жизнь.

Большинство женщин обращаются к гинекологу только тогда, когда появляются боль, дискомфорт или другие тревожные симптомы. Однако рак шейки матки, эндометриоз, миома и хронические инфекции на ранних стадиях часто протекают бессимптомно или маскируются под усталость и стресс.

Многие гинекологические заболевания годами протекают без единого симптома. В России ежегодно выявляют более 16 000 новых случаев рака шейки матки. Большинство из этих случаев можно было предотвратить. Это не просто цифры — за каждой статистикой стоят реальные истории женщин. Многих из них можно было спасти обычным ежегодным визитом к врачу. Кристина Кондрашкина Врач-акушер-гинеколог, хирург центра инновационной медицины

Регулярные обследования позволяют:

выявить опасные заболевания до появления симптомов;

предотвратить развитие хронических воспалений и бесплодия;

своевременно начать лечение и сохранить репродуктивное здоровье.

Какие обследования нужно проходить ежегодно

1. Приём врача-акушера-гинеколога. Осмотр включает сбор анамнеза, визуальный осмотр, исследование в зеркалах, оценку состояния матки и яичников, а также пальпацию молочных желёз. Во время приёма врач может выявить воспалительные процессы, патологические выделения и новообразования.

2. Микроскопия влагалищных мазков. Мазок из влагалища, цервикального канала и уретры помогает оценить микрофлору и выявить воспаление, бактериальный вагиноз, кандидоз или трихомониаз.

3. ПАП-тест. Цитологическое исследование клеток шейки матки позволяет обнаружить предраковые изменения — дисплазию — ещё до развития онкологического процесса.

4. ВПЧ-тест. Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска считается основной причиной рака шейки матки. Носительство ВПЧ часто протекает бессимптомно, поэтому своевременная диагностика особенно важна.

С 2026 года тест на ВПЧ стал обязательной частью диспансеризации для женщин репродуктивного возраста.

5. ПЦР-диагностика на ИППП. Хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз могут долгое время протекать скрыто, но при отсутствии лечения приводят к хроническому воспалению и бесплодию. Метод ПЦР позволяет выявить инфекцию даже при минимальном количестве возбудителя.

Сексуально активным женщинам рекомендуется проходить такой скрининг не реже одного раза в год, даже при отсутствии жалоб.

6. Осмотр и пальпация молочных желёз. Во время приёма врач оценивает состояние молочных желёз, чтобы вовремя заметить уплотнения, изменения кожи или патологические выделения из сосков.

7. УЗИ органов малого таза. Ультразвуковое исследование помогает выявить кисты яичников, миоматозные узлы, признаки эндометриоза и другие патологии. Особенно важно проходить такое обследование женщинам после 30 лет и пациенткам с нарушениями цикла.

8. УЗИ молочных желёз. До 40 лет основным методом визуализации молочных желёз считается УЗИ. После 40 лет дополнительно рекомендуется маммография. При наследственной предрасположенности к раку молочной железы обследование проводят ежегодно.

Ранее Life.ru писал, что почти восемь из тысячи россиянок репродуктивного возраста сталкиваются с бесплодием. Специалисты напомнили, как вовремя заметить проблему и когда стоит обратиться к репродуктологу.