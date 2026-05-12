Сначала к гинекологу — потом к психиатру: Эксперт рассказала, как изменится лечение россиян после исчезновения сексологов

С 1 сентября 2026 года из медицинской номенклатуры вычеркнут «врача-сексолога» — ту самую специальность, к которой многие привыкли. Но пугаться рано: должность никуда не денется, просто попасть в неё теперь можно будет только через психиатрию, рассказала в беседе с Life.ru сексолог-психолог Александра Миллер.

Должность «врач-сексолог» останется, но путь к ней будет другим: пройти обучение и занять её сможет врач-психиатр, для которого сексология станет дополнительной специализацией. Перенос специальности в сферу психиатрии — это не прихоть, а следование западной медицинской логике, где сексуальные дисфункции преимущественно относят к психосоматическим или психическим расстройствам. Наше тело не разделено на изолированные отсеки, и интимная сфера — яркий пример того, как тесно переплетены физиология и психология. Александра Миллер Сексолог-психолог

Формально принимать пациентов будут три категории докторов: психиатры как главные наследники, урологи, которым достанутся мужские недуги вроде эректильной дисфункции, и гинекологи, обязанные по задумке помогать женщинам.

И вот тут, предупреждает Миллер, возникает серьёзная заноза. Женщины рискуют остаться без внятной помощи, потому что гинекологи зачастую не умеют разговаривать так, чтобы пациентка выложила всю правду, а не отделывалась дежурными фразами. За чисто телесным симптомом у женщин тянется огромный шлейф переживаний.

«Формальная причина — дефицит кадров и усложнённая маршрутизация пациентов. Узких специалистов не хватает, особенно в регионах, и Минздрав видит решение в «докторах широкого профиля», чтобы направить пациента из любой точки страны без бюрократических проволочек», — отметила эксперт.

Однако есть и обратная сторона. Многие доктора ворчат, что нынешние курсы переподготовки, скажем для тех же гинекологов, часто проходят для галочки и не дают настоящих навыков для такой тонкой материи, как сексология.

«Самое важное здесь — наш с вами личный запрос. Тема близости — это не просто про «диагноз», это сложнейший коктейль из физиологии, культуры наслаждения, самооценки и образа собственного тела. Наша кожа и мозг помнят, было ли место нежности и доверию. Давайте будем честными. Страхи и барьеры часто живут не в физиологии, а в нашей голове и в истории наших отношений с собственным телом», — ответила она.

Миллер советует пациентам действовать так. Сначала заглянуть к психотерапевту, если чувствуете, что голова ставит блок. Мужчинам потом наведаться к урологу, женщинам — к гинекологу, но с хорошей подготовкой. А если проблема оказалась сложной и многослойной, искать психиатра с дополнительной сексологической квалификацией.

Напомним, что Минздрав РФ подготовил проект приказа, который вводит в России более десяти новых медицинских специальностей и должностей. Документ может вступить в силу с 1 сентября. Ведомство планирует исключить из перечня несколько устаревших, по его мнению, специальностей. Убрать предлагается врачей-диабетологов, подростковых психиатров и терапевтов, а также сексологов и сурдологов-протезистов. Из списка также исчезнут фельдшеры-наркологи, их функционал будет перераспределён.