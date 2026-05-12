15 минут без гаджетов и никакого давления: Советы, как вернуть интимность в спальню после рождения малыша

После рождения ребёнка многие пары отказываются от совместного сна, однако нередко эта временная мера перерастает в устойчивую привычку, влияющую на отношения. Life.ru узнал у экспертов, почему это происходит и как начать снова засыпать вместе.

По словам врача-психотерапевта, сексолога Евгения Кульгавчука, проблемы у молодых родителей возникают не из-за раздельного сна как такового, а в ситуациях, когда отдых порознь становится удобным и регулярным способом уйти от ночных забот о ребёнке, контакта или обсуждения накопившихся трудностей. В этом случае супруги постепенно начинают жить как соседи, а не как пара.

Совместный сон необходим для сохранения эмоциональной связи между партнёрами. Когда супруги проходят через бытовые трудности вместе, это укрепляет ощущение единства и снижает риск отдаления. При этом раздельный сон допустим, если он носит временный характер и является осознанным решением обоих. Евгений Кульгавчук Психотерапевт, сексолог

Если родители начали спать отдельно друг от друга, эксперт советует возвращаться к совместному сну не резко, а поэтапно. Важно согласовать дату и распределить ночные обязанности. Только после этого можно постепенно восстанавливать тактильную близость, избегая давления в сексуальной сфере.

В первые недели важен простой физический контакт — объятия и прикосновения. Попытка вернуть всё как раньше считается одной из частых ошибок: после рождения ребёнка отношения меняются — и парам необходимо выстраивать новую модель близости. Мужчинам советуют проявлять поддержку, не заостряя внимание на изменениях внешности партнёрши, а женщинам — находить время на восстановление и не ограничиваться исключительно ролью матери.

Сексолог рекомендует вводить ежедневные ритуалы. Например, 15 минут утренней близости без гаджетов будут укреплять эмоциональную связь.

Категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова также отмечает, что после рождения ребёнка особенно важно не усугублять недосып неудобным спальным местом. Хороший матрас не решает проблему ночных пробуждений, но помогает телу лучше восстанавливаться: поддерживает позвоночник в естественном положении, равномерно распределяет нагрузку и снижает напряжение в мышцах.

«В первые дни жизни для младенца важно спать на ровной и жёсткой основе — обычно это матрасы высотой до 10 сантиметров из кокосовой койры. Жёсткость важна для обеспечения правильной поддержки позвоночника и предотвращения удушья или застревания, если малыш случайно перевернулся», — объясняет эксперт.

Идеальным вариантом для детского сна будет приставная кроватка к кровати родителей — это позволит сохранить близость с ребёнком, но при этом не нарушит комфорт сна взрослых и не разделит супругов.