Россияне назвали идеальный возраст для рождения детей

Большинство россиян (42 процента) считают возраст 25–34 лет идеальным для рождения детей, при этом за последний год заметно выросла доля тех, кто готов к появлению малыша до 25 лет — с 4 до 11 процентов, показал опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.ru». По данным издания, в среднем мужчины планируют стать отцами в 33 года, женщины — в 29 лет.

Состоятельные россияне готовы к родительству раньше (29 лет), чем респонденты с низким доходом (30 лет) или средним (32 года). Кроме того, за год вдвое сократилось число тех, кто вообще не планирует рожать детей — с 20 до 10%. Главные стимулы для рождения ребёнка: стабилизация экономики (48%, годом ранее было 37), наличие высокооплачиваемой работы (38%), надёжный партнёр, готовый помогать с бытом и малышом (34%, хотя год назад этот показатель составлял 45).

Ещё 31% откладывают рождение до покупки собственного жилья, а 25% хотят сначала реализоваться в карьере. Среди нестандартных мотивов: уговоры родителей срабатывают в 4% случаев, а 14% мужчин заявили, что станут отцами только после покупки автомобиля, который «не стыдно показать друзьям».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям назначать испытательный срок при приёме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет. Документ вносит изменения в статью 70 ТК РФ, где ранее льгота распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.