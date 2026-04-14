Выплаты на детей срочников хотят распространить на всех военных и поднять возраст до 16 лет

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает назначать ежемесячное детское пособие не только семьям призывников, но и родственникам военнослужащих-контрактников, а также мобилизованных граждан. Сейчас такая выплата положена только матерям, опекунам или другим ухаживающим за ребёнком родственникам, если отец проходит срочную службу. Авторы инициативы хотят распространить эту меру поддержки на все категории военных — по контракту и по мобилизации.

Кроме того, планируется увеличить возраст ребёнка, до которого выплачивается пособие, с трёх до шестнадцати лет. В случае принятия поправок в статью 12.6 Федерального закона № 81-ФЗ, после одобрения Советом Федерации и подписания президентом документ вступит в силу со дня официального опубликования.

В Госдуме пояснили, что необходимость изменений вызвана правоприменительной практикой последних лет: при переходе военнослужащего со срочной службы на контракт или при заключении контракта мобилизованным гражданином органы Социального фонда прекращают выплаты, ссылаясь на буквальное прочтение закона. Это порождает массовые обращения граждан и судебные споры.

Парламентарии также отметили, что нынешний трёхлетний возрастной предел не отвечает современным реалиям, особенно с учётом длительного характера военной службы. Ребёнок нуждается в дополнительной материальной поддержке на всём протяжении детства — вплоть до 16 лет, подчеркнули в нижней палате.

