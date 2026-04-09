Путин запретил испытательный срок для женщин с детьми до трёх лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям назначать испытательный срок при приёме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет. Документ вносит изменения в статью 70 Трудового кодекса, где ранее льгота распространялась только на матерей с детьми до полутора лет.

Инициатором поправок выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. В пояснительной записке к законопроекту он отметил, что воспитание ребёнка до трёх лет — это период колоссальной нагрузки и серьёзной ответственности для женщины, особенно в момент выхода из декрета.

По словам парламентария, испытательный срок в такой ситуации создаёт для женщин излишний стресс, дополнительные психологические барьеры, мешает полноценному возвращению к работе и профессиональной адаптации. Закон призван исправить эту несправедливость и поддержать молодых матерей. Документ вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ рассказал, что в 2026 году ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком до полутора лет могут достигать от 37 до 94 тысяч рублей. Сумма пособия зависит от официального заработка родителей за 2024–2025 годы. Минимальный порог с 1 января составляет чуть больше десяти тысяч рублей.