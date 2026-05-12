Минздрав намерен изменить перечень медицинских специальностей

Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября. Проект приказа подготовил Минздрав РФ, сообщает РИА «Новости».

Ведомство предложило включить в перечень медицинскую биологию, медицинскую логопедию, медицинскую психологию, медицинскую физику, медицинскую эмбриологию, нутрициологию, нейропсихологию, физическую реабилитацию и ряд других направлений. Также в номенклатуре могут появиться должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

При этом Минздрав намерен убрать из перечня несколько специальностей, которые в ведомстве сочли устаревшими. Речь идёт, в частности, о врачах-диабетологах, подростковых психиатрах и терапевтах, сексологах, сурдологах-протезистах, а также фельдшерах-наркологах.

В документе уточняется, что специалисты, которых приняли на такие должности до вступления изменений в силу, смогут продолжить работу. Новые правила, согласно проекту, должны начать действовать с 1 сентября. Изменения затронут не только врачебные направления, но и смежные специальности. В перечень также планируют добавить химическую экспертизу, эргореабилитацию и медицинский массаж.

Ранее сообщалось, что в России готовят новый перечень вузовских специальностей и направлений подготовки. Работу ведут в рамках перехода на новую систему высшего образования, сообщили в Минобрнауки. В ведомстве заявили, что изменения коснутся не только образовательных направлений, но и научных специальностей. Новый перечень планируют сформировать с учётом результатов пилотного проекта по реформе высшего образования.