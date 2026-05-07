Экономист не станет физиком: Волынец объяснила, кому хотят закрыть двери в магистратуру

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала внесённый в Думу законопроект о поступлении в магистратуру. Сейчас разрешено идти на вторую ступень высшего образования по любому направлению, но депутаты предлагают пускать туда только тех, кто уже освоил эту специальность в бакалавриате.

Эксперт пояснила: магистратура — это углублённое изучение программы для подготовки квалифицированных кадров. Стать узким профессионалом с нуля без базового уровня действительно невозможно.

Тем не менее, Волынец считает, что действующие правила дают разумную гибкость. Конечно, экономист не сможет пойти на ядерную физику, но путь к смежным специальностям для него открыт.

Если закон примут, студенты, желающие освоить новый профиль, не останутся на улице. Существуют программы профессиональной переподготовки. Также могут засчитывать опыт работы по новому профилю вместо «корочки» бакалавра. Правозащитница настаивает на послаблениях: у молодёжи должно оставаться право на ошибку при выборе пути.

«Как правозащитник, я буду настаивать на послаблениях законопроекта. Государство не должно лишать студента права на ошибку в выборе жизненного пути», — заключила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона о приёме в магистратуру только по профилю бакалавриата. Авторы инициативы отмечают, что профиль магистерской программы должен соответствовать диплому, полученному ранее (бакалавриат или специалитет). В отдельных случаях станут учитывать и опыт работы.