В Госдуму внесли проект о приёме в магистратуру только по профилю бакалавриата

Группа парламентариев во главе с Сергеем Кабышевым внесла в нижнюю палату законопроект об изменениях правил поступления в магистратуру. Документ уже появился в электронной базе Госдумы.

Авторы инициативы предлагают закрепить в федеральных образовательных стандартах (ФГОС) чёткое требование. Профиль магистерской программы должен соответствовать диплому, полученному ранее (бакалавриат или специалитет). В отдельных случаях станут учитывать и опыт работы.

Сейчас, как отмечают депутаты, широко распространена практика, когда выпускник идёт учиться дальше по совершенно другому направлению. Например, вчерашний филолог вдруг осваивает ядерную физику.

В результате человек не получает фундаментальных знаний. Полноценные профессиональные компетенции попросту не формируются, страдает качество образования. Авторы уверены: преемственность между уровнями вузовской подготовки должна быть жёсткой и логичной.

Ранее Life.ru писал, что Фальков заявил о необходимости полностью переосмыслить высшее образование в РФ. По его словам, стремительные технологические трансформации в мире диктуют необходимость адаптации образовательных программ.