«Трогайте обязательно!»: Гинеколог разрушила популярный миф о женском возбуждении

В Интернете распространился миф: прикосновения к женской груди снижают либидо из-за выделения пролактина. Врач-гинеколог Любовь Ерофеева в комментарии для Life.ru назвала это «чушью несусветной» и объяснила, почему трогать грудь не только можно, но и нужно.

«Трогайте женскую грудь и женские соски. Обязательно. Не только можно, но обязательно нужно. Это единственный способ запустить женское сексуальное чувство. Ничего подобного в науке неизвестно, что трогать соски женщин опасно и это снизит либидо из-за выделения пролактина. Это бред. Ни врачи, ни учёные такого не утверждают. Ни сексологи, ни гинекологи», — советует Ерофеева.

Собеседница поясняет: при стимуляции груди выделяются совершенно другие гормоны — гормоны удовольствия и окситоцин. Они как раз отвечают за возбуждение и привязанность, а не за подавление влечения. Пролактин же в больших количествах вырабатывается только у кормящих матерей.

Более того, если у небеременной и некормящей женщины в ответ на прикосновения вдруг начинает выделяться пролактин — это повод срочно обследоваться. Такая реакция может говорить об опухоли или другой патологии. В здоровом организме никакого опасного «выброса пролактина» от ласк не происходит.

«Если у женщины выделяется пролактин в небеременном состоянии (и не в состоянии после рождения ребёнка), то её надо обследовать — нет ли опухоли. В больших количествах пролактин выделяется только при кормлении грудью. Если он всё-таки выделяется, это свидетельствует о патологии, и срочно нужно обследоваться», — резюмировала эксперт.

