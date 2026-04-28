Чужая биопсия сломала жизнь: в Италии женщине удалили грудь и годами лечили от несуществующего рака

В Италии 51-летнюю женщину семь лет лечили от рака, которого у неё, как выяснилось, не было. Об этом пишет Repubblica со ссылкой на материалы суда.

История началась в 2018 году после планового обследования. Врачи заметили подозрительные изменения, провели биопсию и поставили пациентке диагноз — агрессивная форма рака. В ноябре того же года женщине полностью удалили левую грудь. Через три дня её выписали из больницы, сообщив, что операция прошла успешно.

Позже гистологическое исследование удалённой ткани не выявило раковых клеток. Однако пациентку, как утверждается, заверили, что всё в порядке, и она продолжила лечение. С 2021 по 2024 год женщина перенесла ещё шесть реконструктивных операций в разных городах Италии. Всё это время она жила с последствиями тяжёлого диагноза и хирургического вмешательства.

Сомнения появились после проверки материалов биопсии. Эксперты установили, что из 14 фрагментов ткани тогда проанализировали только пять, а остальные могли быть потеряны или подменены.

Окончательно ошибку выявили в апреле 2025 года после ДНК-теста. Оказалось, что образцы опухолевой ткани, хранившиеся с 2018 года, принадлежали другой пациентке. Теперь суд пытается установить, на каком этапе произошла путаница с анализами и кто должен отвечать за последствия врачебной ошибки.