Цифровая гигиена: Врач объяснил, почему вредно читать новости перед сном

Хотите меньше тревожиться перед сном? Сомнолог Павел Кудинов советует отказаться от новостей и гаджетов перед тем, как лечь спать. Он также высказался по поводу сообщений о том, что из-за блокировок интернета у 80% россиян начались проблемы со сном.

«Растёт число пациентов с бессонницей. Сложно связать это с тревогой на фоне отсутствия мессенджеров и блокировок. Наоборот, если доступ к новостям ограничился, тревожность может уменьшиться. У нас в целом обстановка сегодня такая, которая не располагает к эмоциональному спокойствию», — высказался Кудинов в беседе с НСН.

Доктор посоветовал тем, кто часто переживает из-за всего, откладывать телефоны и планшеты подальше за пару часов до сна. Он также сказал, что важно следить за тем, какую информацию мы потребляем. По его словам, самые главные новости мы и так узнаем, даже если не будем постоянно листать ленты и смотреть каналы.

Ранее Life.ru выяснил полезные привычки для ментального здоровья. Здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.