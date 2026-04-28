Днём — тишина, ночью — скроллинг до утра: Сомнологи выяснили, почему 80% россиян мучаются бессонницей

В России резко выросло число жалоб на бессонницу — по данным сомнологов, с проблемами со сном столкнулись уже 80 процентов жителей. И причина, как ни странно, не только в стрессе от спецоперации или переработках. Эксперты, по информации Mash, винят в этом интернет-блокировки.

Механизм прост: днём, особенно в перерывах на работе, у людей нет привычного быстрого доступа к запрещённым соцсетям и части новостных ресурсов. Возникает информационная «ломка». Вернувшись домой к стабильному и быстрому вайфаю, мозг требует компенсации.

Человек «уходит в отрыв» — часы напролёт скроллит ленты, смотрит рилсы, читает посты и болтает в мессенджерах. Вместо того чтобы готовиться ко сну, сознание получает ударную дозу хаотичной информации. Результат — съехавший циркадный ритм, всплеск кортизола (гормона стресса), который разжигает аппетит и напрочь отбивает желание спать.

Специалисты фиксируют и психологическую составляющую — FOMO (страх пропустить важное). Люди боятся, что без круглосуточного обновления лент они упустят что-то критическое, особенно в регионах, где во время атак БПЛА отключают не только мобильную передачу данных, но и голосовую связь.

Совет от экспертов, как ни странно, бесяче прост и невыполним для 99% граждан: прекратить залипать в паблики в три часа ночи, доверившись тому, что главные новости вас и так найдут. И второе — вставать в одно и то же время каждый день, включая выходные. Даже если всю ночь вы сражались с впн, прокси и зависающим сериалом. Но мы то знаем, что это невыполнимо. Поэтому — спите тревожно.

Здоровый сон начинается не в постели, а за час до неё: в это время стоит сделать освещение мягким и тёплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов.