В Японии создали подушку с датчиками сна, которая сама меняет положение головы

Японский wellness-бренд TVC представил умную подушку Mirakuru, предназначенную для автоматической регулировки положения головы и шеи во время сна. Устройство разработано, как утверждается, после более чем десяти лет исследований, испытаний и создания прототипов.

Исследования показывают, что с возрастом люди примерно на 50% реже меняют позу во сне. Снижение подвижности уменьшает нагрузку на мышцы, из-за чего утром нередко возникает ощущение скованности и усталости. Mirakuru должна компенсировать этот эффект. Внутри размещены шесть воздушных камер — четыре вертикальные и две горизонтальные. Они имеют более десяти режимов движения, которые автоматически меняются ночью. Подушка реагирует на положение пользователя и регулирует зоны поддержки на основе данных встроенных датчиков.

Система также отслеживает фазы сна. Утром устройство запускает мягкое пробуждение, постепенно изменяя положение головы. Конструкция сочетает адаптивные воздушные камеры и два слоя пены с эффектом памяти. Внутренний чехол выполнен из эластичной ткани — из смеси 27% тенселя и 73% полиэстера. Все датчики, питание и проводка вынесены в отдельный блок, расположенный вне зоны сна. Размер подушки составляет 600х400х80 мм, вес — около 4,2 кг.

Проект размещён на Kickstarter и уже собрал сумму, более чем в двадцать раз превышающую первоначальную цель. Ранняя цена для первых покупателей составляет 261 доллар, предложение действует для ограниченной партии из тысячи устройств. Производитель не рекомендует использовать подушку младенцам, маленьким детям, людям с имплантированными медицинскими устройствами, пациентам с нарушениями дыхания во сне и беременным женщинам.

Тем временем, отечественные исследователи намерены создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Активация этого рецептора инициирует процесс старения клетки. Направление опирается на передовые генетические технологии и представляет собой один из наиболее перспективных путей в борьбе со старением. Разработка ведётся Институтом биологии старения и медицины.