23 апреля, 14:26

У 90% людей это есть: В РАН рассказали об общем симптоме у переболевших CoViD-19

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Gorodenkoff

Вице-президент РАН и директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов поделился тревожной статистикой. По его оценкам, примерно у 90% людей, переболевших CoViD-19, наблюдаются проблемы с памятью в той или иной мере.

«Это общемировая трагедия, поэтому необходимость тренировки памяти — она совершенно колоссальная», — сказал Пирадов на Всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия».

Специалист выделил, что активное вовлечение в изучение языков, игру на музыкальных инструментах и танцы способствует развитию когнитивных функций.

С 23 по 24 апреля Саранск принимает Всероссийскую выездную конференцию движения «За медицину здорового долголетия». Участники: федеральные и региональные власти, здравоохранение, культура, бизнес, НКО. Координатор – аппарат Правительства РФ, оператор – Фонд Росконгресс.

Ранее в ВОЗ заявили, что из-за симптомов CoViD-19 в мире до сих пор страдают около 6% людей. У переболевших сохраняется лёгкая усталость, проблемы с памятью и «мозговой туман», сообщают врачи.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
