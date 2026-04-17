17 апреля, 14:55

«Цикада» наступает: Родителям назвали симптомы нового штамма ковида, который поражает детей

Врач назвала красные глаза и насморк у детей симптомами штамма ковида «цикада»

Обложка © ChatGPT

Новый штамм коронавируса «цикада» оказался избирателен: взрослые переносят его легко, а дети могут тяжело заболеть. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в комментарии для Life.ru объяснила, почему так происходит, какие симптомы должны насторожить родителей и как защитить ребёнка без паники.

В отличие от предыдущих штаммов, эта модификация вируса демонстрирует необычную избирательность. Если взрослое население, обладающее гибридным иммунитетом, переносит «цикаду» как лёгкую респираторную инфекцию, то детская группа оказывается в более уязвимом положении. У детей, не имеющих иммунитета к вирусу, с большей вероятностью развивается тяжёлое течение болезни. Клиническая картина включает заложенность носа, боль в горле, кашель, покраснение глаз и возможную временную потерю обоняния.

Ольга Уланкина

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Эксперт поясняет: опасность кроется в отсутствии иммунологического опыта у ребёнка. Организм малыша ещё не встречался с вирусом, поэтому защитные Т-клеточные ответы не сформированы — «цикада» находит там благоприятную среду. Именно этим объясняется, почему у детей, в отличие от привитых или переболевших взрослых, болезнь может протекать тяжело.

По её словам, поводов для паники нет, но расслабляться нельзя. Самые надёжные методы защиты — старые и простые: проветривание, увлажнение воздуха, маски в людных местах и мытьё рук. При первых признаках простуды ребёнка нужно изолировать, поить тёплым питьём и дать отдохнуть.

«Самым надёжным способом защиты от вирусов остаётся вакцинация. Вопрос о сроках и типе прививки для каждого ребёнка лучше решать вместе с педиатром», объясняет Уланкина.

Напомним, что штамм «цикада» (BA.3.2) является ответвлением «омикрона» и активно распространяется в России с конца 2024 года. В отличие от ковидных предшественников, он чаще поражает верхние дыхательные пути, а не лёгкие, но при этом отличается высокой заразностью.

Ольга Годуненко
