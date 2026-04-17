«Цикада» атакует детей: Почему новый вариант ковида страшнее для малышей, чем для взрослых?

Новый вариант коронавируса «Цикада» не рассматривается как фактор, способный вызвать очередную эпидемию. При этом он может протекать тяжелее у детей, чем у взрослых с иммунитетом. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья СЭС Узбекистана Нурмат Отабеков на брифинге.

«У детей, ранее не сталкивавшихся с коронавирусом, риск заражения вирусом «Цикада» остаётся выше», — сказал он на брифинге.

Он отметил, что «Цикада» не рассматривается как потенциальная причина новой эпидемии или пандемии. Взрослое население в значительной степени уже приобрело иммунитет за счёт вакцинации или перенесённого заболевания. Клиническая картина нового варианта, как уточнили в СЭС, схожа с «Омикроном». Среди симптомов названы заложенность носа, кашель, боль в горле, покраснение, а также возможная потеря обоняния и вкуса.

Эпидемиологическая ситуация в стране, по оценкам ведомства, остаётся стабильной. Около 80% граждан обладают коллективным иммунитетом, что снижает риски распространения инфекции. В заключение подчёркивается, что оснований для беспокойства на текущий момент нет.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», начал распространяться в мире, однако на территории России его пока не выявили. BA.3.2 относится к линии «омикрон» и впервые был зафиксирован в конце 2024 года. Активное распространение он начал в 2025 году.