Роспотребнадзор: Вариант CoViD-19 «Цикада» в России не зафиксирован

Вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», начал распространяться в мире, однако в России он не зафиксирован. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В РФ, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен», — говорится в сообщении.

BA.3.2 относится к линии «омикрон» и впервые появился в конце 2024 года. Значимое распространение он начал получать уже в 2025 году. Случаи заражения фиксировались в разных странах с ноября 2024 года по февраль 2026-го. В Европе этот подвариант выявляют с лета прошлого года. Интерес специалистов к «Цикаде» связан с её генетическими особенностями.

Отмечается, что штамм имеет заметные изменения в S-белке, что может влиять на способность обходить иммунную защиту. При этом убедительных доказательств того, что новая линия вызывает более тяжёлое течение болезни, пока нет. Её рассматривают как генетически отличающийся подвариант «омикрона». В Роспотребнадзоре добавили, что продолжают отслеживать ситуацию и проводить молекулярно-генетический анализ образцов по всей стране.

