Бюрократия убивает быстрее метастазов: Онколог объяснил, почему «зелёный коридор» спасёт жизни россиян

Врач-онколог Евгений Черёмушкин в беседе с Life.ru прокомментировал предложение о введении ускоренного порядка обследования для пациентов с подозрением на злокачественные новообразования. Эксперт назвал эту инициативу правильной и своевременной.

По словам Черёмушкина, онкологические заболевания неумолимо прогрессируют и скорость роста опухоли может быть крайне высокой — особенно при гематологических патологиях, таких как лейкозы, где удвоение клеток происходит в считаные дни.

В ряде гематологических заболеваний, например при лейкозах или подобных типах течения болезни, удвоение клеток происходит очень быстро. Иногда можно даже не успеть обследовать человека, как он уже может погибнуть. Евгений Черёмушкин Онколог

Врач отметил, что формальные нормативы ускоренной диагностики существуют, однако на практике они почти не соблюдаются из-за организационных и материально-технических трудностей. Региональные больницы не всегда располагают необходимым оборудованием и кадрами.

Черёмушкин подчеркнул, что раннее выявление опухоли напрямую влияет на успех лечения. На начальных стадиях онкологические заболевания поддаются терапии значительно лучше, чем в запущенных формах. В связи с этим он призвал рассматривать каждого пациента с подозрительными симптомами как потенциального онкобольного и действовать с максимальной оперативностью.

Онколог выразил надежду, что введение обязательных для всех медицинских учреждений «зелёных коридоров» станет реальностью и позволит спасать больше жизней.

«Я, как врач, как тот, кто борется с этой патологией, я, конечно, за то, чтобы всё происходило быстро. Потому что чем раньше выявили опухоль, тем лучше она лечится. А распространённый процесс лечить уже гораздо сложнее», — резюмировал медик.

Ранее в России предложили создать «зелёный коридор» для пациентов с подозрением на рак. Цель — оптимизировать путь пациента от подозрения на онкологию до постановки точного диагноза, поскольку нынешняя процедура часто затягивается из-за бюрократии, что недопустимо при онкологических заболеваниях, где время играет решающую роль. Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов подчеркнул, что, несмотря на существующие нормативы (три дня до консультации онколога, семь дней на исследования), на практике эти сроки часто нарушаются.