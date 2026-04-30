Мужчины-инцелы чаще смотрят порно и иначе воспринимают отношения

Учёные из Канады и Нидерландов изучили поведение мужчин с вынужденным целибатом и выяснили, что потребление порнографии у них связано с одиночеством и восприятием собственной внешности. Работу провели Брэндон Спаркс из Университета Нью-Брансуика и Робин Муни из Маастрихтского университета. Результаты опубликованы в Journal of Sex and Marital Therapy.

В исследовании приняли участие 137 мужчин, из которых 121 прошёл опрос до конца. В выборке было 45 мужчин, идентифицирующих себя как инцелы, и 76 участников без такой самоидентификации. Средний возраст составил 29 лет, большинство участников — гетеросексуальные.

Инцелами называют мужчин, которые хотят романтических и сексуальных отношений, но считают, что не могут их достичь. Для них характерно формирование онлайн-идентичности с фаталистическими взглядами и представлением о жёсткой социальной иерархии, зависящей от внешности. В таких сообществах распространены убеждения о «закреплённом положении» внизу этой иерархии и негативные оценки женщин как ориентированных на внешнюю привлекательность.

Участники заполняли онлайн-опросники о частоте и длительности просмотра порнографии, восприятии её реалистичности, эмоциональном состоянии, восприятии собственного тела и гениталий, а также ожиданиях от будущих партнёров. Отдельно оценивалось влияние контента на отношение к женщинам. Результаты показали, что инцелы значительно чаще потребляют порнографию, чем участники контрольной группы. Также они чаще используют мастурбацию как способ справляться со стрессом и тревожностью.

У этой группы зафиксированы более высокие уровни социальной изоляции и одиночества. Они чаще считают порнографию отражением реальных сексуальных взаимодействий, что, по данным исследования, связано с ухудшением отношения к женщинам. Различия в ожиданиях от будущих партнёров оказались менее выраженными, однако инцелы чаще предполагают, что женщины будут ожидать от них соответствия внешним стандартам порноактёров. Также они чаще выражают недовольство собственной внешностью и видом гениталий.

Авторы подчёркивают, что работа имеет ограничения: выборка относительно небольшая, а дизайн исследования не позволяет установить причинно-следственные связи — неясно, что является причиной, а что следствием: просмотр контента или уже существующее негативное восприятие себя. Исследователи отмечают, что подобные работы затруднены из-за недоверия части участников к академическим исследованиям. В дальнейшем планируется изучать и другие изолированные онлайн-сообщества, включая женщин-инцелов.

