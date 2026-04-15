Алгоритмы социальной сети X подсовывают несовершеннолетним пользователям откровенный контент. К такому выводу пришли специалисты Британского центра по противодействию цифровой ненависти (CCDH), чьи данные обнародовала Daily Mail.

Эксперты завели два аккаунта от лица 13-летних мальчика и девочки — минимальный возраст, разрешённый правилами платформы. Далее исследователи вбивали в поисковую строку запросы, типичные для любопытных подростков: «секс», «порно», «грудь». В 80% случаев система выдавала посты с имитацией полового акта, обнажёнкой или следами секреции. После этого ИИ соцсети начал рекомендовать детям ещё более жёсткие материалы — даже без дополнительных поисков.

В ленте «Для вас» почти треть рекомендаций (30,5%) носила порнографический характер: фотографии и ролики с мастурбацией, а также кадры, предположительно запечатлевающие сексуальные действия несовершеннолетних. Более того, подростки оказались уязвимы для нежелательных сообщений от взрослых. Хотя по умолчанию личка в X доступна только для подписчиков, любой ребёнок может самостоятельно снять это ограничение в пару кликов.

На аккаунт, симулировавший 13-летнюю девочку, пришло видео, где мужчина занимался самоудовлетворением. Другие отправители слали пикантные фото женщин и намекали, что готовы показать больше, если юная собеседница продолжит диалог. Также детские учётки получили доступ к закрытым сообществам по обмену порнографией вроде «Virgin Trades» или «Goon Group». В ленте попадались посты с изображением осуждённого педофила Джеффри Эпштейна, которые использовались для рекламы сайтов для взрослых, а также ролики, где школьники занимались сексом.

Руководитель исследовательского отдела CCDH UK Каллум Худ подчеркнул: даже мимолётное любопытство может столкнуть ребёнка с порнографией и сделать его жертвой совращения — это доказывает, что встроенные механизмы безопасности X не работают. В Ofcom (британский регулятор) добавили, что защита несовершеннолетних стоит во главе угла, и технологические гиганты обязаны обеспечивать безопасность своих сервисов для детей.

Ранее сообщалось, что в США группа подростков подала судебный иск против компании Илона Маска xAI в связи с созданием откровенных изображений с их участием при помощи чат-бота Grok. Как следует из судебных документов, злоумышленник сумел собрать фотографии и видеозаписи более 18 девочек, обучавшихся в одной школе. Впоследствии с помощью технологий искусственного интеллекта с ряда изображений была удалена одежда.