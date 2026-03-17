Подростки подали в суд на компанию Илона Маска за создание ИИ-порно с их участием

В США подростки подали в суд на компанию Илона Маска xAI за создание порнографических изображений с их участием с помощью чат-бота Grok. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на судебные материалы окружного суда штата Калифорния.

«xAI и её основатель Илон Маск увидели коммерческую возможность получать прибыль от сексуальной эксплуатации людей, в том числе детей», — говорится в иске.

По данным судебных материалов, преступник собрал фото и видео более 18 девочек из одной школы и с помощью ИИ удалил с некоторых изображения одежду. Полученные материалы распространялись через Discord и Telegram. Трое истцов требуют компенсации и регулятивных мер, которые запрещали бы использование ИИ для подобных целей.

Адвокаты подчёркивают, что политика компании и публичные заявления способствовали созданию такого контента пользователями. Судебное разбирательство в окружном суде Калифорнии продолжается, подробности пока уточняются.

