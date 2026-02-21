В Саратовской области суд отказал главреду в иске о плагиате из-за ChatGPT

В городе Балаково Саратовской области главред регионального издания несколько лет пыталась доказать, что её материалы копировала конкурирующая редакция «Go…». Конфликт касался 15 публикаций, где различались только заголовки, а тексты совпадали полностью. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Изначально суд встал на сторону главреда, но после апелляции во втором инстанции всё изменилось. Ответчица предоставила заключение эксперта с использованием ChatGPT. ИИ пришёл к выводу, что материалы «недостаточно креативные», и поэтому их схожесть не нарушает авторские права. Суд согласился с этой оценкой.

Парадоксально, но после победы «Go…» признала, что действительно копировала публикации конкурента. Тем не менее главред не смогла пересмотреть решение и в Верховном суде, и теперь готовит обращение в Конституционный суд.

