Мачо с кубиками, а толку ноль: Россиянкам назвали три маркера, которые выдают в мужчине скорострела

Россиянкам назвали три неочевидных маркера, которые выдают мужчин, неспособных на долгую и качественную близость. Своими наблюдениями поделилась сексолог Александра Миллер в беседе с Life.ru.

Мы все не против страстной, бурной близости. Мы против того, чтобы после фразы «Ну, как тебе?» приходилось врать про внезапный оргазм, которого не было. Я расскажу вам три стопроцентных маркера, выдающих мужчину, который долго не протянет в постели. Это те самые мужчины, которые выстреливают раньше времени, как стартовый пистолет, оставляя вас смотреть в потолок и пересчитывать трещины на штукатурке. Александра Миллер Сексолог

Первый тип — мужчина, который долго трёт ладони перед едой. Если в ресторане он нервно потирает руки перед заказом, суетится, поправляет столовые приборы и несколько раз зовёт официанта, значит, он тратит энергию на бытовую суету. В постели такой парень будет настолько перевозбуждён, что к моменту близости его нервная система даст сбой и всё закончится, толком не начавшись.

«Перед вами «энерджайзер-впустую». Он тратит энергию на бытовую суету. Такой парень будет так нервничать перед сексом, что к моменту Х его нервная система взорвётся фейерверком эмоций — и всё. Спокойной ночи, дорогая. Такой тип говорит: «Да ладно, расслабься», но сам дёргает ногой под столом так, что кофе проливается», — отметила эксперт.

Второй тип — тихий зануда, который слушает только себя. Он невозмутим, не смотрит порно, считая это пошлостью, и много говорит о духовной близости. В постели он действует по старым шаблонам, не интересуется желаниями партнёрши, а после быстрого финала предлагает поговорить «по душам», чтобы не чувствовать себя неполноценным.

«Он не задаёт вопросов. Ему неинтересно, что вы любите. В постели он будет действовать по учебнику 1987 года выпуска: три фрикции, пауза на «как ты?» и финишная прямая. Примета: на вопрос «Что ты любишь в сексе?» он отвечает «Честность и доверие». Бегите», — предупреждает специалист.

Третий тип — мачо с кубиками пресса и раздутым эго. Он смотрит на женщину как хищник, но секс для него — монолог, где он любуется собой. Такой мужчина — нарцисс. Ему не нужна реакция партнёрши, ему нужно зеркало. Как только женщина попросит его чуть замедлиться или сместиться, его самооценка рухнет, а вместе с ней — и эрекция.

«Мужчина, который будет с вами долго и счастливо (в прямом смысле), тот, кто спокоен, как удав. Кто не пьёт кофе литрами, не играет в покер на деньги. Его выдаёт безразличие к зрелищам. Он не хвастается тачкой, не щёлкает кнопкой пульта, не доказывает, что он альфа», — подчеркнула специалист.

По словам Миллер, сексуальная энергия — это батарейка, и у того, кто постоянно кричит: «Смотрите на меня!», она садится за первые минуты. Молчаливый же мужчина, который спокойно читает инструкцию к утюгу, способен дарить наслаждение всю ночь. Поэтому не стоит вестись на красивую упаковку, резюмирует эксперт.

