14 апреля, 14:46

Почему для хорошего секса надо спать раздельно, выяснили учёные

NYT: Сон в разных спальнях может улучшить интимную жизнь пары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Сон в разных спальнях, который на Западе иногда называют sleep divorce, может не разрушать отношения, а, наоборот, помогать паре. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на секс-терапевтов и истории супругов, которые отказались от общей кровати.

Главный аргумент у сторонников такого подхода простой: плохой сон убивает близость. Если один храпит, сидит ночью в телефоне, ворочается или просто мешает другому выспаться, рядом с кроватью постепенно накапливаются раздражение и усталость.

Терапевты говорят, что в такой ситуации раздельный сон иногда возвращает не дистанцию, а желание. Когда люди перестают каждую ночь механически лежать рядом, встречи в одной постели становятся более осознанными: поговорить, обняться или заняться сексом.

Именно это описывают пары из материала. Они рассказывают, что после переезда в разные комнаты у них стало меньше давления и больше игры: теперь близость не «должна случиться сама собой», а превращается в отдельный выбор.

Ещё один важный момент — энергия. По словам специалистов, хроническая усталость вообще плохо сочетается с сексуальным желанием. Когда человек наконец начинает нормально спать, у него банально появляется больше сил и меньше злости на партнёра.

При этом авторы статьи подчёркивают: раздельный сон подходит не всем. Для кого-то общая кровать остаётся важной частью чувства близости и безопасности. Поэтому речь не о универсальном рецепте, а о рабочем варианте для тех, кому совместный сон давно мешает, а не помогает.

Если пара всё же решается спать отдельно, терапевты советуют заранее договориться, как сохранять интимность. Иначе отдельные спальни действительно могут превратиться не в спасение, а просто в удобную бытовую дистанцию.

Ранее россиянам рекомендовали три шага, чтобы восстановить пропавший из-за стресса секс в паре. Сексолог отмечает: универсального рецепта не существует. Если паре удобно жить по расписанию — пусть так и делают. Если нет — лучше подбирать свой, комфортный темп.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Александра Мышляева
