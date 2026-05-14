Не формальность: Почему девочек нужно водить к гинекологу с ранних лет — объяснение врача

Тема женского здоровья и гигиены уже давно перестала быть табуированной, однако вокруг неё до сих пор существует множество мифов. Один из самых распространённых — убеждение, что девочке нужно посещать гинеколога только после начала половой жизни или при появлении жалоб. Почему это не так, Life.ru рассказала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Елена Голодкова.

Профилактические осмотры помогают выявить патологии на ранней стадии, предотвратить серьёзные проблемы в будущем и подготовить юную пациентку к взрослению. Врач также объясняет правила заботы о здоровье. Елена Голодкова Акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского

По словам специалиста, репродуктивное здоровье женщины закладывается ещё в детстве и подростковом возрасте. Именно поэтому профилактические визиты к врачу важны даже при отсутствии жалоб.

Порядок профилактических осмотров несовершеннолетних регулируется приказом Минздрава России. Плановые визиты к детскому гинекологу рекомендованы в следующие возрастные периоды:

в 3 года — перед поступлением в детский сад;

в 6–7 лет — перед школой;

с 14 лет — ежегодно.

При появлении жалоб или тревожных симптомов консультация специалиста необходима в любом возрасте, вне зависимости от графика плановых осмотров.

В 3 года врач может выявить:

воспалительные процессы — вульвиты и вульвовагиниты;

врождённые и приобретённые аномалии развития половых органов;

признаки грибковой инфекции или глистной инвазии.

Ранняя диагностика помогает быстрее скорректировать состояние и избежать осложнений в будущем.

Возраст 6–7 лет связан с новыми нагрузками и стрессом перед школой. В этот период врач оценивает соблюдение правил гигиены, отсутствие скрытых воспалений и общее развитие репродуктивной системы.

Кроме того, специалист даёт рекомендации родителям. По словам Голодковой, современные дети взрослеют раньше предыдущих поколений, и нередко менструации начинаются уже в 10–11 лет. Не все семьи оказываются готовы к таким изменениям, поэтому врач помогает спокойно объяснить ребёнку происходящие процессы и правила заботы о здоровье.

После 14 лет особое внимание уделяют половому созреванию. Специалист отслеживает:

начало менструаций и их регулярность;

темпы полового развития, включая рост молочных желёз и оволосение;

возможные гормональные нарушения;

кисты яичников и воспалительные заболевания;

психоэмоциональную готовность девочки к физиологическим изменениям.

Голодкова отдельно подчеркнула, что многие страхи родителей связаны с устаревшими представлениями о гинекологических осмотрах.

До 15 лет обследование проводится только с письменного согласия родителя или опекуна. После 15 лет девушка уже может самостоятельно принимать решение о посещении врача и подписывать информированное согласие.

У девочек, не живущих половой жизнью, осмотр проводят щадящими методами — без использования гинекологических зеркал. Врач может применять ректоабдоминальную пальпацию или УЗИ органов малого таза.

По словам специалиста, плановые визиты к детскому гинекологу — это не формальность, а важная часть заботы о здоровье будущей женщины. Возрастные периоды для осмотров выбраны не случайно: они соответствуют ключевым этапам развития репродуктивной системы и помогают вовремя заметить возможные отклонения.

Ранее эксперты сообщили о снижении профилактической культуры среди россиянок. За последние десять лет доля женщин 18–45 лет, которые ежегодно посещают гинеколога, снизилась с 76% до 58%. Одновременно выросло число тех, кто обращается к врачу только при появлении проблем — с 14% до 24%.