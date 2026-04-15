15 апреля, 11:09

Стеснение, нехватка времени и «само пройдёт»: Россиянки отказываются от визитов к гинекологу

Доля россиянок, ежегодно посещающих гинеколога, снизилась с 76% до 58% за 10 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mariakray

За последние 10 лет доля россиянок 18–45 лет, ежегодно посещающих гинеколога, сократилась с 76% до 58%. Одновременно вырос процент тех, кто обращается к врачу только при появлении проблем, — с 14% до 24%. К такому выводу пришли аналитики НАФИ в ходе ежегодного исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» 2026», опросив 1600 женщин по всей России.

Главная причина отказа от профилактических осмотров — отсутствие жалоб (36%). Четверть опрошенных ссылаются на нехватку времени, столько же — на стеснение и дискомфорт. В Москве из-за неловкости от визитов к гинекологу отказываются 41% женщин.

Психологи отмечают, что многие пациентки боятся подтверждения диагноза и придерживаются стратегии «подожду — само пройдёт». Лишь 23% обращаются к врачу сразу после появления симптомов, 71% занимают выжидательную позицию.

Врачи констатируют: женщины нередко приходят уже с запущенными формами заболеваний — миомой больших размеров, предраковыми состояниями и даже онкологией шейки матки, которая долгое время протекает бессимптомно. Профилактический осмотр, по мнению специалистов, остаётся наиболее эффективным способом выявить проблему на ранней стадии.

Женщинам объяснили, почему гинекологи настаивают на вакцинации от ВПЧ

Некоторые гинекологические заболевания у женщин могут долгие годы протекать бессимптомно. Когда же первые признаки всё-таки появляются, лечение зачастую оказывается значительно более сложным. К таким недугам относят рак яичников, миому матки, эндометриоз и дисплазию шейки матки. Врачи перечислили четыре опасные женские болезни, которые на ранних стадиях никак себя не проявляют.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Наталья Афонина
