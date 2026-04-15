Стеснение, нехватка времени и «само пройдёт»: Россиянки отказываются от визитов к гинекологу

За последние 10 лет доля россиянок 18–45 лет, ежегодно посещающих гинеколога, сократилась с 76% до 58%. Одновременно вырос процент тех, кто обращается к врачу только при появлении проблем, — с 14% до 24%. К такому выводу пришли аналитики НАФИ в ходе ежегодного исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» 2026», опросив 1600 женщин по всей России.

Главная причина отказа от профилактических осмотров — отсутствие жалоб (36%). Четверть опрошенных ссылаются на нехватку времени, столько же — на стеснение и дискомфорт. В Москве из-за неловкости от визитов к гинекологу отказываются 41% женщин.

Психологи отмечают, что многие пациентки боятся подтверждения диагноза и придерживаются стратегии «подожду — само пройдёт». Лишь 23% обращаются к врачу сразу после появления симптомов, 71% занимают выжидательную позицию.

Врачи констатируют: женщины нередко приходят уже с запущенными формами заболеваний — миомой больших размеров, предраковыми состояниями и даже онкологией шейки матки, которая долгое время протекает бессимптомно. Профилактический осмотр, по мнению специалистов, остаётся наиболее эффективным способом выявить проблему на ранней стадии.

Некоторые гинекологические заболевания у женщин могут долгие годы протекать бессимптомно. Когда же первые признаки всё-таки появляются, лечение зачастую оказывается значительно более сложным. К таким недугам относят рак яичников, миому матки, эндометриоз и дисплазию шейки матки. Врачи перечислили четыре опасные женские болезни, которые на ранних стадиях никак себя не проявляют.