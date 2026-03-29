Женщинам объяснили, почему гинекологи настаивают на вакцинации от ВПЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является основным провокатором рака шейки матки. Об этом предупредила акушер-гинеколог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина. Медик пояснила, что инфекция передается половым путём и представляет наибольшую опасность для пациентов в молодом, сексуально активном возрасте.

«ВПЧ передается половым путем и наиболее опасен в молодом, сексуально активном возрасте. После 49 лет риски сохраняются, но они ниже. Сейчас отмечается рост случаев рака шейки матки у молодых женщин», — приводит комментарии врача 360.ru.

Тревожным трендом стала статистика: в последнее время фиксируется заметный рост онкологических заболеваний женской репродуктивной системы среди молодёжи. При выявлении патогена докторов в первую очередь интересует состояние тканей, поэтому пациентку направляют на кольпоскопию и цитологический анализ.

Против вируса существует эффективная защита. Изначально иммунизацию проводили преимущественно девушкам, однако теперь прививку разрешено ставить и женщинам старшего возраста. Эксперт добавила: после терапии дисплазии шейки матки профилактический укол помогает снизить вероятность рецидива и приближает ремиссию.

Мужчины нередко выступают лишь носителями инфекции. Чтобы обезопасить свою половинку, представителям сильного пола также рекомендуют рассмотреть вопрос вакцинации. В настоящее время экспертное сообщество активно обсуждает возможность массовой прививочной кампании для мальчиков-подростков, хотя взрослые мужчины пока редко соглашаются на такую процедуру.

Некоторые гинекологические заболевания у женщин могут не проявляться годами. Симптомы появляются поздно — когда лечение уже сложнее. К таким болезням относятся рак яичников, миома матки, эндометриоз и дисплазия шейки матки. Врачи назвали четыре опасные женские болезни, протекающие без симптомов.